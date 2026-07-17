МОК сказал, что будет с допуском белорусов после письма европейских стран

Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, рекомендовав снять все ограничения со спортсменов. После этого девять европейских обратились к Европейской комиссии с предложением об исключении организации и международных федераций, которые допускают белорусов и россиян на соревнования, из программ финансирования ЕС.