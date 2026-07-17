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МОК сказал, что будет с допуском белорусов после письма европейских стран

МОК заявил, что не изменит позицию по допуску белорусов после письма европейских стран.

Источник: Комсомольская правда

Международный олимпийский комитет сказал, что будет с допуском белорусов и россиян после письма европейских стран. Подробности передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В организации обращают внимание на необходимость учитывать сложные реалии, а также последствия геополитической обстановки. В МОК заявили про необходимость и далее придерживаться своей миссии по сохранению глобальной спортивной платформы, которая основана на ценностях.

Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, рекомендовав снять все ограничения со спортсменов. После этого девять европейских обратились к Европейской комиссии с предложением об исключении организации и международных федераций, которые допускают белорусов и россиян на соревнования, из программ финансирования ЕС.

Тем временем Черногория может ввести визы для белорусов с октября 2026.

Ранее мы узнали, что произошло после встречи первой ракетки мира Арины Соболенко с поклонниками в Минске: мячи с автографами по 4000 рублей, букет из картошки, Галыгин в очереди.

Кроме того, «Динамо-Минск» и борисовский БАТЭ вышли во второй круг квалификации Лиги конференций.