МОК сказал, что будет с допуском белорусов после письма европейских стран

Международный олимпийский комитет сказал, что будет с допуском белорусов и россиян после письма европейских стран. Подробности передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В организации обращают внимание на необходимость учитывать сложные реалии, а также последствия геополитической обстановки. В МОК заявили про необходимость и далее придерживаться своей миссии по сохранению глобальной спортивной платформы, которая основана на ценностях.
Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, рекомендовав снять все ограничения со спортсменов. После этого девять европейских обратились к Европейской комиссии с предложением об исключении организации и международных федераций, которые допускают белорусов и россиян на соревнования, из программ финансирования ЕС.
Тем временем Черногория может ввести визы для белорусов с октября 2026.
Ранее мы узнали, что произошло после встречи первой ракетки мира Арины Соболенко с поклонниками в Минске: мячи с автографами по 4000 рублей, букет из картошки, Галыгин в очереди.
Кроме того, «Динамо-Минск» и борисовский БАТЭ вышли во второй круг квалификации Лиги конференций.