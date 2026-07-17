Пожилые супруги из Хабаровского края отдали мошенникам 900 тысяч рублей

В городе Амурске Хабаровского края супружеская пара лишилась денег, поверив аферистам. Об этом сообщает УМВД России по региону.
75-летнему мужчине позвонил некий «сотрудник администрации», рассказал об оформлении единовременной выплаты и выманил номер СНИЛС.
На следующий день на связь вышла уже «сотрудница силовой структуры», которая поведала о переводе денег за границу и припугнула обыском и изъятием всех денег. Чтобы спасти средства, было предложено передать их курьеру.
Пенсионеры отдали незнакомцу 900 тысяч рублей и получили «расписку» от некоего «комитета банковского надзора».
После того как супругам перестали звонить, они поняли, что их обманули, и обратились в полицию. Стражи порядка теперь расследуют уголовное дело о мошенничестве и ищут аферистов.