В Чистопольской епархии сменился архиерей

В свою очередь, Скадовскую и Алёшкинскую кафедру возглавит иеромонах Иосиф (Пашенцев), клирик Барышской епархии. Решение о месте его наречения и хиротонии (рукоположения) во епископа, а также о возведении в сан архимандрита оставлено на усмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.