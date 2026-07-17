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В Чистопольской епархии сменился архиерей

Епископ Филарет назначен на кафедру, владыка Пахомий переведён в Боровичи.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 16 июля, принят ряд кадровых решений, затронувших несколько епархий, в том числе Чистопольскую и Нижнекамскую.

Главные изменения связаны с тремя кафедрами. Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий освобождён от управления своей епархией и назначен на Боровичскую кафедру (Новгородская митрополия). Таким образом, владыка Пахомий будет теперь носить титул Боровичского и Пестовского.

Его место в Татарстане занял епископ Скадовский и Алёшкинский Филарет (Херсонская область). За ним отныне закреплён титул Чистопольского и Нижнекамского. Синод также освободил владыку Филарета от управления Скадовской епархией, поблагодарив его за понесённые труды на прежнем месте служения.

В свою очередь, Скадовскую и Алёшкинскую кафедру возглавит иеромонах Иосиф (Пашенцев), клирик Барышской епархии. Решение о месте его наречения и хиротонии (рукоположения) во епископа, а также о возведении в сан архимандрита оставлено на усмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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