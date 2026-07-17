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В Красноярске уничтожили опасные нектарины

На оптовый рынок Красноярска предотвращен ввоз из Кыргызстана нектаринов, зараженных опасным вредителем.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз зараженных нектаринов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в партии весом 86 килограммов нашли опасного вредителя — восточную плодожорку.

15 ящиков прибыли в наш регион из Кыргызстана. Специалисты выдали владельцу продукции уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры. В итоге он уничтожил всю партию фрукта.

Справка:

Гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Проникновение в новые регионы происходит во время перевозки зараженного посадочного материала, фруктов.

Потери урожая от вредителя могут быть очень значительными — до 50−100%.