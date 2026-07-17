«Рейс отменили, а мы остались»: как озеро Кисегач заменило челябинцам Сочи

Челябинка Дарья и ее 16-летний сын готовились к отпуску как к маленькой жизни: билеты в Сочи были на руках, квартира ждала, а в голове уже созрел маршрут — грохот американских горок в «Сочи Парке» сменяется полной тишиной в кубанской станице. Но в день «X» случился коллапс: рейс перенесли трижды, а потом и вовсе аннулировали. Что из этого вышло — в материале ИА «Первое областное».
Пытаться улететь в Минеральные Воды или Сухум оказалось бессмысленно: цены взлетели вдвое, а нервов бы ушло еще больше.
«Сын ждал этого полгода, и оставить его без лета было бы преступлением», — вспоминает Дарья.
Тогда они развернули карту Южного Урала и нашли частный домик в поселке Санаторий Кисегач, прямо у кромки воды.
Сначала семья взяла «пробные» 5 суток — никогда раньше они так надолго не оставались на местных озерах. Но уже на третьи сутки, слушая крик чаек и глядя на красоту Большого Кисегача, они поняли: обратно в город не хочется. Продлили аренду еще на 5 дней и ни разу не пожалели.
«Людей здесь не так много. В выходные, правда, народу прибавляется, но в будни — полное ощущение, что озеро принадлежит только тебе. Взяли напрокат сапы и пообедали шашлыком, который купили на том же берегу, а в дождливый день просто залипли на стук капель по крыше — это отдельный вид кайфа», — делится Дарья.
Отдельным открытием для матери и сына стала прогулка к соседнему озеру Теренкуль, небольшому живописному водоему, усыпанному кувшинками. Семья признается: если бы не отмена рейса, они бы ни за что не открыли для себя эту красоту. Теперь Сочи подождет, а Кисегач они точно повторят.