«Рейс отменили, а мы остались»: как озеро Кисегач заменило челябинцам Сочи

Челябинка Дарья и ее 16-летний сын готовились к отпуску как к маленькой жизни: билеты в Сочи были на руках, квартира ждала, а в голове уже созрел маршрут — грохот американских горок в «Сочи Парке» сменяется полной тишиной в кубанской станице. Но в день «X» случился коллапс: рейс перенесли трижды, а потом и вовсе аннулировали. Что из этого вышло — в материале ИА «Первое областное».