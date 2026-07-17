Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резкое похолодание настигло волгоградцев после летнего зноя

Сегодня утром, 17 июля, жители Волгограда и области вынуждены одеваться потеплее из-за.

Сегодня утром, 17 июля, жители Волгограда и области вынуждены одеваться потеплее из-за резкого похолодания. Температура воздуха, которая еще недавно зашкаливала далеко за +30, упала до +16 из-за грозового циклона, о котором накануне предупреждали в МЧС.

По данным Волгоградского ЦГМС, днем воздух должен прогреться до +23…+25º. Ожидается небольшой дождь в отдельных районах Волгоградской области.

В Гидрометцентре России сообщили, что на территории региона до 20:00 мск 17 июля действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого при грозах составляют 15−20 м/с. А также из-за чрезвычайной пожароопасности, которая сохраняется до 19 июля в отдельных северо-западных, северо-восточных, а также во всех юго-восточных районах Волгоградской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше