Резкое похолодание настигло волгоградцев после летнего зноя

В Гидрометцентре России сообщили, что на территории региона до 20:00 мск 17 июля действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого при грозах составляют 15−20 м/с. А также из-за чрезвычайной пожароопасности, которая сохраняется до 19 июля в отдельных северо-западных, северо-восточных, а также во всех юго-восточных районах Волгоградской области.