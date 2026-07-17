Нижегородкам разъяснили правила выплат по беременности и родам в 2026 году

В 2026 году в системе выплат по беременности и родам будут значительные изменения, как рассказал ТАСС депутат Госдумы Никита Чаплин. С 1 июля оформление пособия станет полностью автоматизированным: Социальный фонд России будет получать данные о больничном из медицинских учреждений и передавать их работодателям без заявления женщины. Исключение составят случаи работы по совместительству.
Размер декретных выплат будет зависеть от среднего заработка за два предыдущих года и продолжительности отпуска (обычно 140 дней). Максимальный средний дневной заработок составит 6 827,40 рубля, что позволит получить максимальное пособие в размере 955 836 рублей за весь период отпуска. Минимальный размер дневного пособия — 890,73 рубля, соответственно, минимальное пособие составит около 124 702 рублей. Для женщин из районов Крайнего Севера и сельской местности предусмотрены дополнительные коэффициенты.
С 2026 года женщины, вставшие на учет до 12 недель, смогут получать отдельное пособие, которое будет зависеть от доходов семьи и может достигать 50% регионального прожиточного минимума.
Для уволенных из-за ликвидации организации или ИП размер пособия будет зависеть от постановки на учёт в центр занятости. Если женщина получит статус безработной, пособие составит 100% прожиточного минимума, если не обращалась — единовременное пособие не назначается.
Студентки очной формы будут получать пособие в размере стипендии, а самозанятые женщины смогут получить выплаты через добровольное социальное страхование при уплате взносов не менее шести месяцев.
Заявление на пособие можно подать в течение шести месяцев после окончания декрета. Пропуск этого срока возможен только при наличии уважительных причин, в таком случае выплаты назначаются через суд. Чем выше официальная заработная плата, тем больше размер пособия.