Нижегородкам разъяснили правила выплат по беременности и родам в 2026 году

В 2026 году в системе выплат по беременности и родам будут значительные изменения, как рассказал ТАСС депутат Госдумы Никита Чаплин. С 1 июля оформление пособия станет полностью автоматизированным: Социальный фонд России будет получать данные о больничном из медицинских учреждений и передавать их работодателям без заявления женщины. Исключение составят случаи работы по совместительству.