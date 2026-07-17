Ученые обнаружили планету с возможным наличием атмосферы и океанов

Ученые-астрономы нашли планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы и теплых океанов. Об этом говорится в публикации Science.
По данным научного журнала, речь идет об экзопланете LHS 1140b. Ее способность выделять гелий говорит о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы.
По этой причине в нижних слоях атмосферы планеты могут скрываться и другие газы, такие как азот и углекислый газ. Если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан.
Планета LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита. Само созвездие известно россиянам благодаря песне Владимира Высоцкого «В далеком созвездии Тау Кита».
До этого в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что ученые зафиксировали гибель неизвестной кометы, которая приблизилась к Солнцу. У нее не было ни имени, ни номера.
Еще один космический объект, к которому приковано внимание исследователей, — комета 3I/ATLAS, вторгшаяся в Солнечную систему в 2025 году и, по мнению многих, имеющая искусственное происхождение. Оказалось, что 3I/ATLAS старше всей Солнечной системы.