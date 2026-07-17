На дорогах Красноярска и пригорода пройдут массовые проверки

В предстоящие выходные сотрудники красноярского полка ДПС проведут масштабные профилактические рейды, направленные на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.
Под пристальным вниманием окажутся загородные трассы. Там «скрытые патрули» будут выявлять водителей, совершающих опасные маневры, прежде всего — выезд на полосу встречного движения. Таких нарушений с начала года зафиксировали уже почти 1000.
Кроме того, в Красноярске пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Здесь статистика тоже тревожная: уже выявлено более 2100 нетрезвых автомобилистов.
Также дорожные полицейские проследят за пешеходными переходами. С начала года пресекли более 1500 нарушений правил проезда «зебр» и свыше 2100 — со стороны самих пешеходов.
«Призываем участников дорожного движения к взаимному уважению. Соблюдение Правил дорожного движения — это залог безопасности на дорогах для всех», — сказано в обращении ГАИ.
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