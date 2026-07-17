Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждая пятая авария со смертельным исходом на крупных магистралях Москвы происходит ночью

По последним данным, каждая пятая авария со смертельным исходом на крупных московских магистралях происходит в ночное время, сообщили «Ъ» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). «Несмотря на небольшое количество машин ночью, свободные дороги нередко становятся причиной опасного поведения водителей, — пояснил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— В результате каждая пятая смертельная авария на крупных магистралях происходит именно в темное время суток, хотя на ночь приходится лишь 13% всех ДТП».

По последним данным, каждая пятая авария со смертельным исходом на крупных московских магистралях происходит в ночное время, сообщили «Ъ» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). «Несмотря на небольшое количество машин ночью, свободные дороги нередко становятся причиной опасного поведения водителей, — пояснил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— В результате каждая пятая смертельная авария на крупных магистралях происходит именно в темное время суток, хотя на ночь приходится лишь 13% всех ДТП».

За первое полугодие текущего года на городских магистралях произошло 138 ночных аварий против 890 дневных. По данным ЦОДД, на темное время суток приходится 20% смертельных ДТП, в результате которых с начала года на крупных магистралях погибли восемь человек. «Ночью ухудшается видимость, сложнее правильно оценить расстояние и скорость других автомобилей, а превышение скорости существенно сокращает время на реакцию и торможение», — пояснили в центре. «Поэтому даже при небольшом количестве машин последствия ДТП чаще оказываются тяжелыми», — добавили там.

Одновременно с этим, по данным ЦОДД, с начала 2023 года дорожные камеры зафиксировали на 88% меньше нарушений ПДД ночью по сравнению с дневным временем. Чаще всего ночью нарушают скоростной режим: в 82% случаев это превышение на 20−40 км/ч, в 2% — на 40−60 км/ч.