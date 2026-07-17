Каждая пятая авария со смертельным исходом на крупных магистралях Москвы происходит ночью

За первое полугодие текущего года на городских магистралях произошло 138 ночных аварий против 890 дневных. По данным ЦОДД, на темное время суток приходится 20% смертельных ДТП, в результате которых с начала года на крупных магистралях погибли восемь человек. «Ночью ухудшается видимость, сложнее правильно оценить расстояние и скорость других автомобилей, а превышение скорости существенно сокращает время на реакцию и торможение», — пояснили в центре. «Поэтому даже при небольшом количестве машин последствия ДТП чаще оказываются тяжелыми», — добавили там.