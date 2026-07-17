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1164 волгоградца проверились после укусов клещей

1164 жителя Волгоградской области обратились в медучреждения, обнаружив на себе.

1164 жителя Волгоградской области обратились в медучреждения, обнаружив на себе присосавшихся клещей. Такую статистику по состоянию на 17 июля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Среди обратившихся за помощью — 358 детей. Только за последнюю неделю клещи атаковали 76 человек.

Ранее, напомним, сообщалось, что пятеро жителей региона заразились от клещей опасными заболеваниями. Так, трое заболели иксодовым клещевым боррелиозом, а у двоих диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку.

В ведомстве напомнили, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен. Поэтому рекомендуется проводить лабораторный анализ насекомых на предмет их инфицированности.

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