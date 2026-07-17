«Дружеский дайджест» от ОКЦ «Башня» — это о важных новостях, возможностях и событиях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественно-культурный центр «Башня» открывает новую рубрику — «Дружеский дайджест» в своем канале МАХ.
В ней авторы будем делиться важными новостями, возможностями и событиями организаций и институций. «Хорошие инициативы заслуживают того, чтобы о них узнало как можно больше людей», — отмечают в Башне.
Первый рассказ о конкурсе «Сибирские бренды» от Сибирского института развития креативных индустрий.
Участников ждут:
— бесплатная образовательная программа.
— разбор работ от экспертов модной индустрии.
— показ коллекций 10 финалистов.
— для 5 участников — финансирование, трекерское сопровождение проекта и призы от партнеров.
Главный приз конкурса — сертификат на образовательный курс от ведущих практиков модной индустрии России.
Так что, если вы начинающий дизайнер и давно хотели показать свои работы профессиональному сообществу, это отличный шанс.
Прием заявок продлится до 19 июля.
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