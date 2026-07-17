Доплаты медикам за отказавшихся от абортов нижегородок решили сократить

В настоящее время акушеры‑гинекологи, прошедшие дополнительную подготовку по психологическому консультированию в сфере сохранения беременности, получают вознаграждение в размере 20 000 рублей за каждую пациентку, отказавшуюся от прерывания беременности, — при условии, что срок вынашивания ребёнка достиг 28 недель.