Доплаты медикам за отказавшихся от абортов нижегородок решили сократить

Министерство здравоохранения Нижегородской области инициировало корректировку системы выплат медицинским работникам, которые участвуют в профилактике абортов. Проект соответствующего постановления до 27 июля находится на стадии общественного обсуждения.
В настоящее время акушеры‑гинекологи, прошедшие дополнительную подготовку по психологическому консультированию в сфере сохранения беременности, получают вознаграждение в размере 20 000 рублей за каждую пациентку, отказавшуюся от прерывания беременности, — при условии, что срок вынашивания ребёнка достиг 28 недель.
Ведомство предлагает внести два существенных изменения: уменьшить требуемый срок беременности для начисления выплаты с 28 до 22 недель, а саму сумму вознаграждения сократить вдвое — до 10 000 рублей.
Ранее 15 жительниц Бора передумали делать аборт после общения с психологами.