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В Комсомольске-на-Амуре разыскивают подозреваемого в смерти мужчины

Следствие просит жителей сообщить любую информацию о возможном местонахождении Евгения Ушакова.

Следственный отдел по городу Комсомольску-на-Амуре объявил в розыск мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, 13 июля 2026 года в одну из больниц города поступил местный житель с закрытой черепно-мозговой травмой. Несмотря на помощь медиков, мужчина скончался, не приходя в сознание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В совершении преступления подозревают Евгения Ушакова, 1990 года рождения. По информации Следственного комитета, он может передвигаться на автомобиле Renault Sandero с государственным номером М228ЕВ124.

В ведомстве сообщили приметы разыскиваемого: мужчина европеоидной внешности, рост около 190 сантиметров, крепкого телосложения, с темными волосами и бородой. Также отмечается, что он может быть вооружен.

Следственный комитет просит граждан, которым известно местонахождение подозреваемого, сообщить информацию по телефонам следственного отдела: 8-(4217) 25−10−50, 8−914−189−64−97, 8−914−410−19−66, 8−914−186−66−97.