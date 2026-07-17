В Комсомольске-на-Амуре разыскивают подозреваемого в смерти мужчины

Следственный отдел по городу Комсомольску-на-Амуре объявил в розыск мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
По данным следствия, 13 июля 2026 года в одну из больниц города поступил местный житель с закрытой черепно-мозговой травмой. Несмотря на помощь медиков, мужчина скончался, не приходя в сознание.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В совершении преступления подозревают Евгения Ушакова, 1990 года рождения. По информации Следственного комитета, он может передвигаться на автомобиле Renault Sandero с государственным номером М228ЕВ124.
В ведомстве сообщили приметы разыскиваемого: мужчина европеоидной внешности, рост около 190 сантиметров, крепкого телосложения, с темными волосами и бородой. Также отмечается, что он может быть вооружен.
Следственный комитет просит граждан, которым известно местонахождение подозреваемого, сообщить информацию по телефонам следственного отдела: 8-(4217) 25−10−50, 8−914−189−64−97, 8−914−410−19−66, 8−914−186−66−97.