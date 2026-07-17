Полицейские изъяли более 80 кустов конопли в Ульчском и Бикинском районах

В Ульчском районе во время оперативно-профилактической операции «Мак-2026» полицейские задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя. Он выращивал во дворе коноплю — сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли 51 куст. Второй случай произошел в Бикинском районе. У 59-летнего местного жителя изъяли 34 куста конопли. Возбуждены уголовные дела, с подозреваемых взяли подписки о невыезде. Конопля будет уничтожена по решению суда.