«Доступный спорт»: бесплатные тренировки пройдут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

В Год спорта в Хабаровском крае продолжается проект «Доступный спорт». Ежегодно к активному отдыху присоединяются около 100 тысяч человек. Тренировки проходят еженедельно в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным. Хабаровск Утренняя йога Айенгара 18 июля, 8:00 Набережная у Арены «Ерофей» При себе иметь коврик. В случае дождя занятие перенесут. Пробежка на 5 км 18 июля, 9:00 Набережная стадиона имени Ленина (у сцены у речного вокзала) Оздоровительная тренировка для детей 5−16 лет 21 июля, 18:00−19:00 «Умная площадка» у Арены «Ерофей» Тренировка по бегу 22 июля, 19:30 Территория Арены «Ерофей» Обязательная запись по телефону: 8 (914) 316−76−56 Комсомольск-на-Амуре «Чемпионская зарядка» 18 июля, 10:00 Центр игровых видов спорта и единоборств (проспект Победы, 6/1) Тренировка в духе Zumba для любого уровня подготовки. 2026 год объявлен губернатором Дмитрием Демешиным Годом спорта. Проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели, поставленной президентом: к 2030 году доля систематически занимающихся спортом должна вырасти до 70%. Участие в тренировках бесплатное.