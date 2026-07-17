Мастерица из села Датта вновь покорила всероссийское жюри

В начале июля в Благовещенске завершился IX Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток мастеровой». В нем участвовали более 60 умельцев из разных регионов Дальнего Востока. Среди них — Анна Гончарова, руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры села Датта. Конкурс прошел в рамках нацпроекта «Семья», объединившего культурные инициативы и программы поддержки специалистов по сохранению народных традиций. Анна Гончарова принадлежит к малочисленному народу орочей. Ее конкурсная композиция «Поклонение пра-Матери (Мамача)» отражает веру предков в три мира — верхний, средний и нижний. Прообразом Мамачи стала священная скала-прародительница в устье реки Тумнин, которой веками поклоняются местные жители. Мастер объединила в одной работе народных кукол всех восьми этносов Хабаровского края, создав символ единства региона. Композиция получила высокую оценку жюри — диплом победителя и специальный приз за оригинальность раскрытия темы. Это четвертая победа Анны на этом конкурсе. На семинаре «Декоративно-прикладное искусство Дальнего Востока» она поделилась опытом участия в программе «Земский работник культуры», благодаря которой переехала в село Датта и продолжает развивать народные ремесла.