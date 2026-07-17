Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи дали разъяснения для жителей по отключению электричества

График «три через три часа» означает именно возможное отключение в этот временной промежуток.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи дали разъяснения для жителей по отключению электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Иван Кошель.

«Важно понимать, что график “три через три часа” означает именно возможное отключение в этот временной промежуток», — написал градоначальник.

Руководитель администрации также рассказал о сроках включения. По его словам, если линии отключились автоматически, то свет дадут в течение 30 минут. Если же электричество отключили в ручном режиме, то на восстановление энергоснабжения потребуется до часа.

Узнать больше по теме
Керчь: один из древнейших городов мира на берегу двух морей
Керчь — один из старейших городов не только России, но и всего мира. Сегодня населенный пункт считается восточными воротами Крыма: он известен богатым археологическим наследием, памятниками античной эпохи и Крымским мостом, который соединил полуостров с материковой частью России. Собрали в материале главное.
Читать дальше