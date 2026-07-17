В Керчи дали разъяснения для жителей по отключению электричества

В Керчи дали разъяснения для жителей по отключению электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Иван Кошель.
«Важно понимать, что график “три через три часа” означает именно возможное отключение в этот временной промежуток», — написал градоначальник.
Руководитель администрации также рассказал о сроках включения. По его словам, если линии отключились автоматически, то свет дадут в течение 30 минут. Если же электричество отключили в ручном режиме, то на восстановление энергоснабжения потребуется до часа.
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