Иран ударил по центру управления спецоперациями США в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по Ирану будут продолжаться, пока он не прикажет их остановить. В ответ на это Тегеран пригрозил уничтожить всю инфраструктуру США в регионе. В заявлении вооруженных сил Ирана подчеркивается, что если угрозы Трампа о нанесении ударов по иранским объектам будут реализованы, Тегеран нанесет мощные удары по всем оставшимся американским объектам в регионе, не оставив от них и следа.