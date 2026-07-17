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Иран ударил по центру управления спецоперациями США в Сирии

КСИР уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по центру управления спецоперациями США в Сирии, сообщает иранское агентство Tasnim. По данным источника, в результате атаки уничтожены радиолокационная станция и вертолеты противника.

Ранее иранские СМИ сообщали об ударах по американским базам в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия ВС США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по Ирану будут продолжаться, пока он не прикажет их остановить. В ответ на это Тегеран пригрозил уничтожить всю инфраструктуру США в регионе. В заявлении вооруженных сил Ирана подчеркивается, что если угрозы Трампа о нанесении ударов по иранским объектам будут реализованы, Тегеран нанесет мощные удары по всем оставшимся американским объектам в регионе, не оставив от них и следа.

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