Иран ударил по центру управления спецоперациями США в Сирии

Ранее иранские СМИ сообщали об ударах по американским базам в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия ВС США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по Ирану будут продолжаться, пока он не прикажет их остановить. В ответ на это Тегеран пригрозил уничтожить всю инфраструктуру США в регионе. В заявлении вооруженных сил Ирана подчеркивается, что если угрозы Трампа о нанесении ударов по иранским объектам будут реализованы, Тегеран нанесет мощные удары по всем оставшимся американским объектам в регионе, не оставив от них и следа.
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