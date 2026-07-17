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14 нижегородских детей отдохнули в лагере «Вита» вместо «Артека»

14 нижегородских детей по решению родителей отправились в лагерь «Вита».

Источник: Нижегородская правда

14 нижегородских детей отдохнули в краснодарском лагере «Вита» вместо «Артека». Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Напомним, в Минпросвещения России приняли решение о приостановке отдыха детей в Республике Крым до 1 сентября 2026 года. Когда лагерь «Артек» приостановил прием детей, было организовано централизованное возвращение нижегородских ребят домой. Всего по региональной квоте в лагерь поехали 29 школьников.

В связи с этим в Краснодарском крае предложили места в своих лагерях для уехавших из «Артека» ребят. 14 нижегородских детей по решению родителей отправились в лагерь «Вита» и продолжили отдыхать на черноморском побережье. Ребята уже вернулись домой после отдыха.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что часть нижегородских школьников, не попавших в «Артек», отдохнут в Анапе.

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