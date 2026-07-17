14 нижегородских детей отдохнули в лагере «Вита» вместо «Артека»

14 нижегородских детей отдохнули в краснодарском лагере «Вита» вместо «Артека». Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Напомним, в Минпросвещения России приняли решение о приостановке отдыха детей в Республике Крым до 1 сентября 2026 года. Когда лагерь «Артек» приостановил прием детей, было организовано централизованное возвращение нижегородских ребят домой. Всего по региональной квоте в лагерь поехали 29 школьников.
В связи с этим в Краснодарском крае предложили места в своих лагерях для уехавших из «Артека» ребят. 14 нижегородских детей по решению родителей отправились в лагерь «Вита» и продолжили отдыхать на черноморском побережье. Ребята уже вернулись домой после отдыха.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что часть нижегородских школьников, не попавших в «Артек», отдохнут в Анапе.