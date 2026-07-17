14 нижегородских детей отдохнули в лагере «Вита» вместо «Артека»

В связи с этим в Краснодарском крае предложили места в своих лагерях для уехавших из «Артека» ребят. 14 нижегородских детей по решению родителей отправились в лагерь «Вита» и продолжили отдыхать на черноморском побережье. Ребята уже вернулись домой после отдыха.