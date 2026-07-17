В Минспорта Прикамья рассказали, где заниматься людям с инвалидностью

После этого надо обратиться в Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта по телефонам: 262−80−30, 262−80−63. Расписание и адреса залов публикуют на официальном сайте. Там же каждый месяц размещают план мероприятий и информацию о выступлениях спортсменов на соревнованиях.