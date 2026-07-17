В Минспорта Прикамья рассказали, где заниматься людям с инвалидностью

Министерство физической культуры и спорта Пермского края рассказало сайту perm.aif.ru, где жители региона с инвалидностью могут заниматься адаптивным спортом.
Несмотря на отсутствие специальных клубов для людей с инвалидностью, в крае работает Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, где развивают дисциплины для разных категорий.
Спорт для людей с поражением опорно-двигательного аппарата — 12 дисциплин: армрестлинг, бадминтон, бочча, велоспорт-шоссе, горнолыжный спорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, стрельба из лука, тхэквондо, теннис на колясках, танцы на колясках, шахматы.
Спорт для людей с интеллектуальными нарушениями — 5 дисциплин: бадминтон, лыжные гонки, настольный теннис, теннис, тхэквондо.
Спорт для людей с нарушениями слуха — 9 дисциплин: армрестлинг, бадминтон, волейбол, лёгкая атлетика, пулевая стрельба, теннис, лыжные гонки, спортивное ориентирование, футбол.
Спорт для людей с нарушениями зрения — 5 дисциплин: армрестлинг, дзюдо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис.
«Для получения права на бесплатные занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом требуется прохождение медико‑социальной экспертизы — в её рамках устанавливается факт инвалидности, определяется группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА)», — рассказали сайту perm.aif.ru в министерстве.
После этого надо обратиться в Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта по телефонам: 262−80−30, 262−80−63. Расписание и адреса залов публикуют на официальном сайте. Там же каждый месяц размещают план мероприятий и информацию о выступлениях спортсменов на соревнованиях.