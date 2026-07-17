Порядка 30 тыс. человек прошли Царским крестным ходом в Екатеринбурге

Мероприятия состоялись в рамках международного фестиваля православной культуры «Царские дни», который идет на Среднем Урале с 11 по 21 июля. В этот период в регионе пройдут богослужения, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Фестиваль проводится в 25-й раз, он посвящен годовщине убийства Николая II и членов его семьи.