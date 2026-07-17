В Прикамье увеличилось количество жителей, получающих терапию из-за заболеваний почек

По данным министерства, ежегодный прирост пациентов на заместительной почечной терапии составляет 5−8%, что является общероссийским трендом. Это связано с улучшением качества диагностики и доступности современной кардионефропротективной терапии, а также повышением продолжительности жизни. В министерстве уточнили также, что сегодня в Прикамье работает 12 диализных центров, два из них — в Перми и Кунгуре — были открыты в 2026 году. При этом дефицита свободных мест и очереди на лечение диализом нет.