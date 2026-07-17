В Прикамье восстановили движение поездов по одному пути после схода вагонов

Движение поездов временно приостановили в ночь на 16 июля после сход с рельсов шести вагонов с глиноземом и одной секции локомотива. Пассажирские поезда запустили измененными маршрутами в обход поврежденного участка через станции: «Кузино», «Лысьва», «Екатеринбург», «Нижний Тагил» и «Чусовская».