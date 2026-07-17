Москвичей предупредили о похолодании в ближайшие ночи

Холоднее всего в столице было в Тушино — +9 градусов. В Новой Москве в Михайловском термометры показали +7 градусов. В Подмосковье самый низкий показатель зафиксирован в Приокско-Террасном заповеднике — +5,5 градуса. Самым теплым местом в регионе оказались Серебряные Пруды, где температура не опускалась ниже +11,4 градуса.