Москвичей предупредили о похолодании в ближайшие ночи

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до +10,4 градуса, сообщил синоптик Михаил Леус. Предыдущий минимум июля был зафиксирован 8 июля — тогда столбики термометров показывали +14,7 градуса.
Холоднее всего в столице было в Тушино — +9 градусов. В Новой Москве в Михайловском термометры показали +7 градусов. В Подмосковье самый низкий показатель зафиксирован в Приокско-Террасном заповеднике — +5,5 градуса. Самым теплым местом в регионе оказались Серебряные Пруды, где температура не опускалась ниже +11,4 градуса.
Синоптики предупреждают: ближайшая ночь в столичном регионе также будет прохладной. В Москве ожидается около +10 градусов, по области — +7−12 градусов, местами до +5. Затем ночная температура поднимется на 4−5 градусов и приблизится к климатической норме.