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Axios: Критика Нетаньяху возможной передачи F-35 Турции вывела Трампа из себя

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был в ярости из-за того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал возможную передачу США истребителей F-35 Турции. Об этом сообщил портал Axios.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был в ярости из-за того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал возможную передачу США истребителей F-35 Турции. Об этом сообщил портал Axios.

По данным источника портала, глава Белого дома считает, что израильский премьер «не имеет права» вмешиваться в это дело. При этом сам Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что у Турции якобы есть «агрессивные намерения».

Уточняется, что премьер-министр высказался на этот счет в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что США могут вернуться к идее продажи Турции истребителей F-35, если Анкара откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране.

Уже позже появилась информация, что Турция продала приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По данным обозревателя Абдюлькадира Сельви, сделка находится на завершающей стадии, а все технические вопросы уже урегулированы.

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