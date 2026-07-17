Axios: Критика Нетаньяху возможной передачи F-35 Турции вывела Трампа из себя

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был в ярости из-за того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал возможную передачу США истребителей F-35 Турции. Об этом сообщил портал Axios.
По данным источника портала, глава Белого дома считает, что израильский премьер «не имеет права» вмешиваться в это дело. При этом сам Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что у Турции якобы есть «агрессивные намерения».
Уточняется, что премьер-министр высказался на этот счет в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что США могут вернуться к идее продажи Турции истребителей F-35, если Анкара откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране.
Уже позже появилась информация, что Турция продала приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По данным обозревателя Абдюлькадира Сельви, сделка находится на завершающей стадии, а все технические вопросы уже урегулированы.