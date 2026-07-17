Средства ПВО за ночь сбили 243 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Как отметили в военном ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 по московскому времени 16 июля до 08:00 мск 17 июля. Беспилотники ликвидировали над регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сайт KP.RU писал, что в течение прошло дня, 16 июля, над регионами Российской Федерации было сбито 117 украинских беспилотников.
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