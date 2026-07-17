Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО за ночь сбили 243 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские войска пресекли попытку атаки киевского режима на регионы России.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как отметили в военном ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 по московскому времени 16 июля до 08:00 мск 17 июля. Беспилотники ликвидировали над регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские БПЛА были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тульской и Ростовской областями. Кроме того, атака была отбита над Краснодарским и Ставропольским краями, а также Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сайт KP.RU писал, что в течение прошло дня, 16 июля, над регионами Российской Федерации было сбито 117 украинских беспилотников.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше