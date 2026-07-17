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Жена бойца, спасшего девочку в Константиновке, планирует взять ее под опеку

РИА Новости: жена спасшего девочку в Константиновке бойца возьмет её под опеку.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Жена бойца ВС РФ, участвовавшего в спасении десятилетней девочки Софии при освобождении Константиновки, планирует взять ее под опеку, а в дальнейшем удочерить, сообщили РИА Новости в региональных органах опеки.

Минобороны РФ 8 июля сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон. Львова-Белова взяла на контроль оказание помощи спасенной девочке.

«Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с ребенком продолжают работать специалисты, и в настоящий момент состояние девочки стабильное.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.

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