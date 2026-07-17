Водоканал в Сарове присоединился к проекту «Производительность труда»

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», компаниям нужно оформить заявку на цифровой платформе производительность.рф. Напомним, что с 2019 по 2024 год эта мера поддержки действовала в рамках одноимённого нацпроекта, а начиная с 2025 года она интегрирована в федеральный проект в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».