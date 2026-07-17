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Водоканал в Сарове присоединился к проекту «Производительность труда»

В функционал «Горводоканала» входит комплекс работ по водоснабжению и водоотведению: организация сбора и очистки воды, её распределение среди потребителей, а также обработка и удаление сточных вод.

МУП «Горводоканал» города Саров вошло в число участников федерального проекта «Производительность труда»: предприятие стало 326‑м представителем Нижегородской области в этой инициативе, реализуемой в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Внедрением методик бережливого производства на объекте займутся специалисты регионального центра компетенций (РЦК). В функционал «Горводоканала» входит комплекс работ по водоснабжению и водоотведению: организация сбора и очистки воды, её распределение среди потребителей, а также обработка и удаление сточных вод.

В коммунальной сфере региона инструменты бережливых технологий уже осваивают девять организаций — некоторые из них полностью завершили участие в проекте. Показателен пример ООО «Арзамасский водоканал»: на пилотном потоке выработка там увеличилась на 76%. В целом господдержка позволяет предприятиям добиваться роста производительности в среднем на 40%.

Работа экспертов РЦК на базе «Горводоканала» рассчитана на полгода. В ходе сотрудничества предстоит выделить пилотный поток, провести детальный анализ рабочих процессов, ликвидировать проблемные участки и провести обучение персонала базовым принципам бережливого производства.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», компаниям нужно оформить заявку на цифровой платформе производительность.рф. Напомним, что с 2019 по 2024 год эта мера поддержки действовала в рамках одноимённого нацпроекта, а начиная с 2025 года она интегрирована в федеральный проект в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее сообщалось, что 5,8 млн рублей взыщут с семеновского водоканала за вред экологии.