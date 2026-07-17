МАЗ показал, как выглядит белорусский автомобиль представительского класса

В салоне — семь сидений повышенной комфортности с функцией откидывания назад, еще два места расположены рядом с водителем. Рядом с креслами есть трехточечные ремни безопасности. Кроме того, для комфорта пассажиров используется двухрежимное потолочное освещение «день-ночь». Покрытие пола в авто противоскользящее, а на стеклах есть тонировка.