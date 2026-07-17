МАЗ показал, как выглядит белорусский автомобиль представительского класса. Подробности сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода.
Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» передал автомобиль представительского класса МАЗ 281 Национальному аэропорту «Минск».
МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода.
Автомобиль относится к экологическому классу Евро-5, имеет дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а также механическую шестиступенчатую коробку передач.
МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода.
В салоне — семь сидений повышенной комфортности с функцией откидывания назад, еще два места расположены рядом с водителем. Рядом с креслами есть трехточечные ремни безопасности. Кроме того, для комфорта пассажиров используется двухрежимное потолочное освещение «день-ночь». Покрытие пола в авто противоскользящее, а на стеклах есть тонировка.
МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода.
— Здесь все рассчитано для удобного размещения пассажиров и их ручного багажа, также в салоне расположена автомобильная телескопическая вешалка для верхней одежды, — подчеркнул заместитель генерального директора по производству и идеологической работе ООО «МАЗ-Купава» Владимир Ананьев.
Предприятием по заказу Национального аэропорта «Минск» будет изготовлено три подобных авто, в одном из них — место для размещения пассажира с ограниченными возможностями.
Тем временем МАЗ представил белорусам автодом для путешествий на базе микроавтобуса: отдельные спальные зоны, санузел с душевой кабиной, два отопителя.
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