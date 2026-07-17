Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАЗ показал, как выглядит белорусский автомобиль представительского класса

МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса.

Источник: Комсомольская правда

МАЗ показал, как выглядит белорусский автомобиль представительского класса. Подробности сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода.

Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» передал автомобиль представительского класса МАЗ 281 Национальному аэропорту «Минск».

МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода.

Автомобиль относится к экологическому классу Евро-5, имеет дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а также механическую шестиступенчатую коробку передач.

МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода.

В салоне — семь сидений повышенной комфортности с функцией откидывания назад, еще два места расположены рядом с водителем. Рядом с креслами есть трехточечные ремни безопасности. Кроме того, для комфорта пассажиров используется двухрежимное потолочное освещение «день-ночь». Покрытие пола в авто противоскользящее, а на стеклах есть тонировка.

МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода МАЗ показал белорусский автомобиль представительского класса. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода.

— Здесь все рассчитано для удобного размещения пассажиров и их ручного багажа, также в салоне расположена автомобильная телескопическая вешалка для верхней одежды, — подчеркнул заместитель генерального директора по производству и идеологической работе ООО «МАЗ-Купава» Владимир Ананьев.

Предприятием по заказу Национального аэропорта «Минск» будет изготовлено три подобных авто, в одном из них — место для размещения пассажира с ограниченными возможностями.

Тем временем МАЗ представил белорусам автодом для путешествий на базе микроавтобуса: отдельные спальные зоны, санузел с душевой кабиной, два отопителя.

Ранее мэр сказал, войдут ли Колодищи и Копище в состав Минска.

А еще «Беларусь 1» раскрыл райдер Григория Лепса и показал его гримерку в Летнем амфитеатре Витебска: «Обязательно — домашние сырые куриные яйца».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше