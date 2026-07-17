Резвящийся олененок попал на видео в заповеднике «Тунгусский» в Красноярском крае

В Эвенкийском округе Красноярского края на территории заповедника «Тунгусский» заметили благородного оленя с теленком на открытой песчаной косе. Камера записала игру малыша.
Как объясняют специалисты, мама привела олененка на песчаную косу неслучайно. Для теленка с тонкой кожей и несформированным иммунитетом атака паразитов может быть смертельной. На чистом речном песке, продуваемом ветром и прогреваемом солнцем, насекомым не выжить. Тем временем в лесу в траве и подлеске высокая влажность, что идеально для размножения клещей, оводов, слепней и мошек.
Кроме того, широкая песчаная коса работает как идеальный манеж для малыша: ровная и упругая поверхность позволяет бегать, прыгать и падать без риска получить травму. Также на открытом пространстве олени полагаются на слух и зрение — здесь лучше слышно и видно приближающегося хищника. Если нападение все же произойдет, самка не окажется загнанной в угол и сможет использовать максимальную скорость по прямой или уйти вплавь через реку.
К вечеру, как только стихает ветер, самка уводит теленка обратно под защиту деревьев.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.