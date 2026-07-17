Резвящийся олененок попал на видео в заповеднике «Тунгусский» в Красноярском крае

Кроме того, широкая песчаная коса работает как идеальный манеж для малыша: ровная и упругая поверхность позволяет бегать, прыгать и падать без риска получить травму. Также на открытом пространстве олени полагаются на слух и зрение — здесь лучше слышно и видно приближающегося хищника. Если нападение все же произойдет, самка не окажется загнанной в угол и сможет использовать максимальную скорость по прямой или уйти вплавь через реку.