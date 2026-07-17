Владивосток теснит Хабаровск: в Приморье на 12% больше новостроек

В Хабаровском крае объем предложения новостроек в годовом выражении сократился на 6%, однако относительно мая остался на том же уровне. В структуре предложения на первом месте находятся двухкомнатные квартиры (39% против 35% годом ранее), далее следуют однокомнатные (29% против 40%), трехкомнатные (19% против 13%), студии (10%) и квартиры с четырьмя и более комнатами (3%). Изменение долей связано с ажиотажем конца прошлого года и начала текущего: на фоне ожидаемых изменений условий «Семейной ипотеки» многие покупатели стремились зафиксировать сделку в компактном и более доступном сегменте. В результате значительная часть малометражных квартир была реализована в тот период, а на витрине сегодня относительно большую долю занимают просторные форматы.