Владивосток теснит Хабаровск: в Приморье на 12% больше новостроек

По данным Авито Недвижимости, в июне 2026 года цены на рынке новостроек в Дальневосточном федеральном округе держатся на стабильном уровне. Среди рассматриваемых регионов наибольший объем предложения новостроек сосредоточен в Приморском крае, заметно меньший — в Хабаровском крае, а самый компактный рынок первичного жилья наблюдается в Якутии.
В Хабаровском крае объем предложения новостроек в годовом выражении сократился на 6%, однако относительно мая остался на том же уровне. В структуре предложения на первом месте находятся двухкомнатные квартиры (39% против 35% годом ранее), далее следуют однокомнатные (29% против 40%), трехкомнатные (19% против 13%), студии (10%) и квартиры с четырьмя и более комнатами (3%). Изменение долей связано с ажиотажем конца прошлого года и начала текущего: на фоне ожидаемых изменений условий «Семейной ипотеки» многие покупатели стремились зафиксировать сделку в компактном и более доступном сегменте. В результате значительная часть малометражных квартир была реализована в тот период, а на витрине сегодня относительно большую долю занимают просторные форматы.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Хабаровского края в июне 2026 года составила 201,8 тыс. рублей, по сравнению с маем показатель практически не изменился. В разрезе форматов цена распределилась следующим образом: студия — 210,8 тыс. рублей за кв. м, однокомнатная квартира — 204,1 тыс. рублей, двухкомнатная — 195,9 тыс. рублей, трехкомнатная — 191,6 тыс. рублей. Средняя стоимость лота по итогам июня составила 11,1 млн рублей.
— Если рассматривать спрос в регионе, в июне 2026 года в Хабаровском крае было заключено около 520 договоров долевого участия*, что несколько уступает прошлогодним показателям, однако превышает уровень мая — количество сделок выросло на 10%. Средний бюджет покупки составил 8,9 млн рублей, а средняя площадь приобретаемой квартиры — 49,9 кв. м, — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.
В Приморье в июне 2026 года предложение новостроек демонстрировало активный рост: в сравнении с маем витрина прибавила 12% — в отличие от Хабаровского края, где объем предложения к маю остался стабильным. Средняя стоимость квадратного метра в Приморском крае в июне 2026 года составила 193,1 тыс. рублей — в годовом выражении цена скорректировалась на 8%, при этом относительно мая прибавила 2%. Стоимость за лот была несколько ниже, чем в Хабаровском крае — 10,1 млн рублей.
В июне 2026 года в регионе было заключено около 640 сделок по ДДУ. В годовом выражении покупательская активность выглядит более сдержанной, при этом в сравнении с маем ситуация остается стабильной — заметных изменений в количестве сделок не произошло. Средний бюджет сделки составил 8,6 млн рублей, а средняя площадь — 46,7 кв. м.
В Якутии предложение новостроек в годовом выражении также выросло активнее, чем в Хабаровском крае, хотя эта динамика во многом связана с небольшой базой год назад. К маю 2026 года предложение в регионе немного уменьшилось (-9%), а средняя стоимость квадратного метра составила 210,7 тыс. рублей — цена при этом не изменилась ни по одному из форматов квартир по сравнению с маем. Также в регионе наблюдалась наиболее высокая из исследуемых стоимость за лот — 11,2 млн рублей.
Что касается сделок, в Якутии в июне 2026 года было зарегистрировано около 220 договоров долевого участия. Спрос на новостройки за год снизился, отчасти на фоне высокой активности прошлого года. Средний бюджет покупки составил 8,3 млн рублей, средняя площадь — 50,5 кв. м.
* По данным наш.дом.рф.