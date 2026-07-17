Произошел наезд на переходе в Биробиджане

Инцидент произошёл 7 ноября 2025 года на улице Шолом Алейхема: водитель «ВАЗ 21063» на нерегулируемом переходе совершил наезд на 51 летнюю женщину. Полученные ею повреждения (ушибы и гематомы) не привели к длительному расстройству здоровья, однако потребовали обращения в травмпункт и лечения. В связи с перенесёнными физическими и нравственными страданиями прокурор поддержал требование о компенсации. Виновный водитель ранее был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.18 КоАП РФ. Суд, приняв во внимание позицию надзорного ведомства, обязал собственника транспортного средства выплатить потерпевшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.