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Произошел наезд на переходе в Биробиджане

Суд защитил права пострадавшей в Биробиджане.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Еврейской автономной области сообщила о решении суда по делу о ДТП в Биробиджане: с собственника автомобиля взыскана компенсация морального вреда в пользу женщины, сбитой на пешеходном переходе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл 7 ноября 2025 года на улице Шолом Алейхема: водитель «ВАЗ 21063» на нерегулируемом переходе совершил наезд на 51 летнюю женщину. Полученные ею повреждения (ушибы и гематомы) не привели к длительному расстройству здоровья, однако потребовали обращения в травмпункт и лечения. В связи с перенесёнными физическими и нравственными страданиями прокурор поддержал требование о компенсации. Виновный водитель ранее был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.18 КоАП РФ. Суд, приняв во внимание позицию надзорного ведомства, обязал собственника транспортного средства выплатить потерпевшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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