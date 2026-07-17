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В России начали распродавать автозаправочные станции: в чем причина

Более 150 объявлений о продаже АЗС появилось в России за последний месяц.

Источник: Комсомольская правда

Объявления с продажей автозаправочных станций (АЗС) начала массово публиковаться на маркетплейсах и порталах с объявлениями. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника, за последний месяц на таких объявлений было размещено более 150. В частности, объекты продаются в Брянской, Владимирской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Оренбургской областях и других регионах.

При этом стоимость предлагаемых объектов варьируется от 1 до 150 млн рублей. Ценовой диапазон зависит от расположения, оборудования и срока работы станции. Наличие франшизы также играет роль.

Среди причин соответствующих решений продавцы называют ухудшение финансового состояния собственников АЗС, а также долги. На вырученные деньги они планируют погасить задолженности, однако продолжать работу в этом бизнесе многие не собираются.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о ситуации с топливом в России. По заявлениям вице-премьера РФ Александра Новака, в приоритетном порядке топливо в стране будут получать торговые сети.

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