Железнодорожные пути повреждены в Воронежской области во время угрозы БПЛА

Накануне, 16 июля, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки над Воронежем и двумя районами Воронежской области были уничтожены восемь беспилотников и одна высокоскоростная цель. В результате падения фрагментов БПЛА в пригороде Воронежа оказались повреждены стена и остекление частного дома. Повреждения также получил один автомобиль. Министерство обороны сообщило, что в этот день российские ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Однако какую конкретно цель ликвидировали на юге Воронежской области — не уточнялось.