Сильные дожди и ветер в российском регионе оставили несколько районов без самолетов

В Хабаровском крае из-за неблагоприятных метеоусловий отложены вылеты в ряд северных поселений. Аэропорт «Мунук» в селе Аян Аяно-Майского района закрыт для приема и отправки самолетов — грунтовую взлетно-посадочную полосу подтопило, сообщили в авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
Задержаны рейсы из Хабаровска в поселение Богородское, из Николаевска-на-Амуре в село Чумикан и другие населенные пункты. Вылеты из краевой столицы в поселок Охотск, запланированные на 11, 12, 13, 15 и 17 июля, перенесены из-за погоды в самом Охотске.
В центре, на юге и севере региона идут дожди, местами сильные, ветер достигает 22 м/с. На Охотск ночью обрушился шторм с дождем — часть поселка осталась без света, но основные поломки устранили. Непогода сохранится до понедельника. Авиасообщение возобновится, когда метеоусловия улучшатся.