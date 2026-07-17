Сильные дожди и ветер в российском регионе оставили несколько районов без самолетов

Задержаны рейсы из Хабаровска в поселение Богородское, из Николаевска-на-Амуре в село Чумикан и другие населенные пункты. Вылеты из краевой столицы в поселок Охотск, запланированные на 11, 12, 13, 15 и 17 июля, перенесены из-за погоды в самом Охотске.