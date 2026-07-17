От страха до мемов: Енот-мутант Джимоти с редким синдромом завоевал Сеть

Енот бродил по городским улицам, промышлял в поисках еды среди мусорных баков и занимался своими обычными делами. Однако каждый раз, когда местные жители замечали его, они пугались — всё из-за его крайне необычной внешности. Дело в том, что у Джимоти синдром короткого позвоночника — редкое врождённое заболевание.