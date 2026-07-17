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От страха до мемов: Енот-мутант Джимоти с редким синдромом завоевал Сеть

В Сиэтле местный енот Джимоти с редкой мутацией приобрёл армию поклонников. Об этом пишет New York Post.

Источник: Life.ru

Енот-мутант с синдромом короткого позвоночника стал звездой соцсетей в США. Видео © X / Jordan Chamberlain / Giorgi Tediashvili.

Енот бродил по городским улицам, промышлял в поисках еды среди мусорных баков и занимался своими обычными делами. Однако каждый раз, когда местные жители замечали его, они пугались — всё из-за его крайне необычной внешности. Дело в том, что у Джимоти синдром короткого позвоночника — редкое врождённое заболевание.

Со временем Джимоти превратился в локальную знаменитость. Его фотографии и видео разлетелись по интернету, и он буквально завирусился в Сети. Вдохновлённые историей необычного енота, пользователи начали создавать рисунки с его изображением и делать его персонажем многочисленных мемов.

На юге Тасмании местной легендой стал пятилетний морской слон по кличке Нил весом около тонны. Он игнорирует баррикады, ломает ограждения, ложится на дорогах и уже повредил как минимум одну припаркованную машину. По словам мэра совета Тасмана Рода Макдональда, в чей район Нил регулярно наведывается с 2020 года, тюлень стал настоящей знаменитостью.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

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