В Госдуме рассказали, куда можно потрать маткапитал после трехлетия ребенка

«Если вы планируете направить материнский капитал на реконструкцию или строительство жилого дома без привлечения кредитных средств, необходимо дождаться, пока ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года» — сказал Селезнев.
Парламентарий также отметил, что маткапитал можно потратить на компенсацию расходов на уже построенный или реконструированный дом, если он был построен после 2007 года.
Также, по его словам, после достижения трех лет маткапиталом можно оплатить высшее или среднее специальное образование.
«Главное условие, которое при этом предъявляется, — возраст ребенка, на образование которого направляются средства. Ему должно быть не более 25 лет на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе», — заключил он.