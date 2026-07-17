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В ЕАО мужчина украл сейф из магазина и потратил деньги в ресторанах

Полицейские задержали подозреваемого, который, по версии следствия, вскрыл тайник спустя несколько дней.

В поселке Смидович Еврейской автономной области сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из местного магазина, сообщает пресс-служба полиции ЕАО.

Подозреваемым стал 37-летний житель поселка, которого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Как сообщили в полиции ЕАО, о пропаже имущества заявил представитель торговой точки. По предварительным данным, ночью неизвестный взломал оконную решетку и проник внутрь помещения. Из магазина он вынес сейф с деньгами и документами.

Задержанный, по версии следствия, рассказал, что заметил свет монитора в окне магазина и решил проникнуть внутрь. Сейф он вывез на тележке и спрятал в заброшенном здании. Через несколько дней мужчина вскрыл его монтировкой и забрал 115 тысяч рублей.

После этого, как сообщили в ведомстве, подозреваемый уехал в Хабаровск, где потратил большую часть денег в ресторанах. Вернувшись в поселок, он избавился от улик: выбросил сейф в лесу, а тележку и монтировку утопил в озере.

Во время обыска дома полицейские обнаружили у мужчины 18,7 тысячи рублей. Следователь ОМВД России по Смидовичскому району возбудил уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в помещение.

Подозреваемому грозит уголовная ответственность, а окончательное решение по делу предстоит принять суду.