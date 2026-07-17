14 новых квартир для детей-сирот поступят в собственность Нижнего Новгорода

Также депутаты рекомендовали принять изменения в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом. Новая редакция позволит вести групповой учёт движимого имущества с общим назначением, что сократит трудозатраты на ведение реестра. Кроме того, предлагается разделить полномочия городской Думы и администрации по формированию и утверждению перечня имущества для поддержки малого и среднего предпринимательства.