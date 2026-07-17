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Главные новости к утру 17 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 17 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 июля 2026.

Трамп обвинил Китай в похищении данных 220 млн избирателей

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что с 2020 года Китай проводил операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах». По его словам, Пекин незаконно завладел данными о 220 млн американских избирателей.

В КСИР заявили о блокаде Ормузского пролива для нефти и газа

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нефть и газ не будут проходить через Ормузский пролив ни в каком объеме, пока удары США по Ирану не прекратятся. Заявление пресс-службы КСИР опубликовало Tasnim. В КСИР также сообщили, что нанесли удар по «центру командования специальных операций противника в районе Эт-Танф в Сирии».

США завершили очередную волну ударов по Ирану

В Центральном командовании ВС США сообщили об очередной волне ударов по Ирану. Американские военные атаковали пункты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, объекты военной логистической инфраструктуры. Иранский телеканал Press TV рассказал, что жертвами удара США по городу Бендер-Хемер стали семь человек.

Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок

Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа, Габриэль Перес, отстранен от работы и отправлен в неоплачиваемый отпуск после того, как он делал ставки на содержание речей главы государства, сообщила в четверг официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Она также уточнила, что решение отстранить оператора телесуфлера от работы принял лично Трамп.

Маск назвал причину отмены испытательного запуска Starship

Запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 13-й испытательный полет был в последний момент отменен из-за проблем с двигателями. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск. Он добавил, что следующая попытка запуска будет предпринята через несколько дней.

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