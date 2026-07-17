Главные новости к утру 17 июля 2026 года

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нефть и газ не будут проходить через Ормузский пролив ни в каком объеме, пока удары США по Ирану не прекратятся. Заявление пресс-службы КСИР опубликовало Tasnim. В КСИР также сообщили, что нанесли удар по «центру командования специальных операций противника в районе Эт-Танф в Сирии».