Белорусские вузы завершают прием документов на бюджет

Приемные комиссии в последний день работают с 9 утра до 6 вечера. В этот день они будут работать до последнего поступающего. Все абитуриенты, которые успели попасть в корпус вуза до 18:00, смогут подать документы на поступление.
В сельскохозяйственных и силовых вузах республики прием документов продолжится вплоть до 19 июля.
Кроме того, с 18 по 25 июля в университетах пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджетные места завершится 27 июля.
Прием документов на платную форму обучения продлится до 1 августа, а зачисление завершится 3 августа.
Всего в нынешнюю вступительную кампанию 46 белорусских вузов планируют принять около 49,1 тысячи студентов. Из них около 33,1 тысячи мест предусмотрено на бюджетной форме обучения и порядка 16 тысяч — на платной.
Ранее в Минобре сообщили, что IT-специальности в 2026 году теряют популярность среди белорусских абитуриентов — их вытесняют «классические» направления. Так, спросом у будущих студентов в этом году пользуются инженерные, педагогические и аграрные специальности.