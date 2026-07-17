Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева

Андрей Флор опубликовал кадры с Троекуровского кладбища. Блогер отметил, что Элеонора Николаева умерла 12 июля 2026 года, спустя восемь месяцев после смерти супруга. Вдова телеведущего была похоронена рядом с мужем. Юрий и Элеонора поженились в 1975 году и прожили вместе более 50 лет. Детей у пары не было.