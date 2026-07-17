В Красноярске обустроят новый сквер на улице Калинина

В Железнодорожном районе Красноярска обсудили, каким будет будущий сквер рядом с домами № 41 и 41б на улице Калинина. Благоустройство этой территории запланировано на 2027 год по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За обновление участка проголосовали более 16 тысяч человек. Сейчас на месте будущего общественного пространства находится пустырь площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Красноярцы, общественники и архитекторы обсудили наполнение сквера на урбан-форуме. Они оценили текущее состояние территории и предложили варианты будущего проекта. [caption id= «attachment_371566» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Жители хотят видеть в сквере прогулочные зоны для молодых мам, отдельные площадки для малышей и детей постарше, места для спокойного отдыха и спортивные элементы. Также участники поддержали идею большой парковки: рядом находятся многоквартирные дома и медицинский центр. Все предложения обещают учесть при реализации проекта. По словам первого заместителя руководителя администрации Железнодорожного района Николая Петрова, за полтора часа жители предложили около 10 идей — от волейбольной площадки до хоккейной коробки на зиму. Дополнительно рядом планируют отремонтировать межквартальный проезд и провести озеленение. Концепцию нового сквера подготовят в августе, а строительство начнется в 2027 году, — уточнили в мэрии. Напомним, что дети с инвалидностью в Красноярском крае проходят реабилитацию на дому.