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Где можно купаться в Приморье? МЧС опубликовало список разрешённых пляжей

В список вошли популярные зоны отдыха Владивостока, Находки и других городов края.

Источник: PrimaMedia.ru

Официальный список из 18 разрешённых пляжей, где можно безопасно отдыхать и купаться, опубликовали в Приморье. Их проверили и одобрили сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Пляжи расположены в пяти муниципалитетах: Владивостоке, Находке, Большом Камне, Хасанском и Кировском районах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В число разрешённых пляжей входят:

  • ФКУЗ «Санаторий “Приморье” МВД России» — г. Владивосток, ул. Маковского, дом 184;
  • ООО «Лотс» — г. Владивосток, ул. Лазурный берег, дом 11;
  • ИП Загайнова Ирина Юрьевна (ДСОЛ «Жемчужина») — г. Большой Камень, мкр. Ильмовый, д. 8;
  • ИП Загайнова Ирина Юрьевна (ДСОЛ «Алые Паруса») — г. Большой Камень, мкр. Ильмовый, 6;
  • ИП Богун Дмитрий Владимирович — г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 161;
  • ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае» — г. Владивосток, ул. Садгородская, дом 23;
  • Физическое лицо Братченко Юлия Александровна — Хасанский район, с. Андреевка, ул. Школьная, дом 35;
  • ООО «Ривьера Лагуна» — г. Владивосток, ул. Десятая, д. 26 (примерно 231 м на юго-восток от ориентира);
  • МБОУ ДО «ДЮСШ “Патриот”, п. Кировский Кировского района» (ДОЛ «Мечта») — Кировский район, с. Подгорное, ул. Таежная, строение 10 «А»;
  • ИП Дюков Алексей Сергеевич — г. Находка, п. Средний, ул. Школьная, дом 40;
  • ФГБОУ ВДЦ «Океан» — г. Владивосток, ул. Артековская, 10;
  • ООО «Бухта Троицы» (участок 1) — Хасанский район, с. Андреевка, ул. Школьная, дом 19;
  • ООО «Бухта Троицы» (участок 2) — Хасанский район, с. Андреевка, ул. Ключевая, д. 22;
  • ООО «Бухта Отрада» — г. Находка, ул. Мартовская, 2;
  • ООО «Эстер» — г. Находка, мкр. поселок Ливадия, ул. Рифовая, 34;
  • ООО «Рай» — г. Находка, мкр. поселок Ливадия, ул. Набережная, 19;
  • ООО «ДОЛ Альбатрос» — г. Находка, с. Анна, ул. Луговая, 12;
  • ООО «Стайлинг» (ДОЛ «Спартанец») — Находкинский городской округ, с. Анна, ул. Луговая, д. 12, строение 1.

МЧС напоминает, что купаться следует только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии опьянения, не терять детей из виду и избегать прыжков в воду с плавсредств или в незнакомых местах. Соблюдение этих правил поможет избежать трагедий и сделать отдых по-настоящему безопасным.

Напомним, что в Приморье возбуждено уголовное дело после гибели двух девушек 17 и 20 лет в водоёме парка «Радужный» в Уссурийске. Тела были найдены 9 июля. По предварительным данным, компания из трёх подруг находилась на берегу, когда все трое оступились и упали в воду. Одну из девушек прохожим удалось спасти, но две другие не смогли выбраться и утонули.

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