Где можно купаться в Приморье? МЧС опубликовало список разрешённых пляжей

Напомним, что в Приморье возбуждено уголовное дело после гибели двух девушек 17 и 20 лет в водоёме парка «Радужный» в Уссурийске. Тела были найдены 9 июля. По предварительным данным, компания из трёх подруг находилась на берегу, когда все трое оступились и упали в воду. Одну из девушек прохожим удалось спасти, но две другие не смогли выбраться и утонули.