Погиб известный омский следователь Денис Понуровский

СУ СК России по Омской области сообщило о том, что вчера, 16 июля 2026 года, сотрудники ведомства проводили в последний путь своего коллегу Дениса Понуровского — заслуженного ветерана следственных органов, почетным сотрудником СК России. Он трагически погиб в зоне проведения специальной военной операции.
— Он прошел долгий путь сотрудника правоохранительных органов России, проявляя упорство, честность и несгибаемую волю. Его профессионализм, преданность делу и высокие моральные принципы всегда были примером для молодых сотрудников, а аналитический склад ума, твердый характер и умение решать сложные задачи помогали не только в следственной работе, но и при несении военной службы, — говорится в некрологе.
Напомним, следователь СКР вёл самые громкие дела в Омске. К примеру, именно он занимался уголовным делом бывшего депутата Заксобрания Сергея Калинина.
Редакция портала Om1 Омск приносит искренние соболезнования семье, родным и близким Дениса Александровича.