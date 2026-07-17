Погиб известный омский следователь Денис Понуровский

— Он прошел долгий путь сотрудника правоохранительных органов России, проявляя упорство, честность и несгибаемую волю. Его профессионализм, преданность делу и высокие моральные принципы всегда были примером для молодых сотрудников, а аналитический склад ума, твердый характер и умение решать сложные задачи помогали не только в следственной работе, но и при несении военной службы, — говорится в некрологе.