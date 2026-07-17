«Такого больше не было»: Во Франции вспомнили московский чемпионат мира после вылета своей сборной

«У французов остались очень хорошие воспоминания о чемпионате мира 2018 года, когда Москва принимала спортсменов и болельщиков со всего мира», — сказали они.
Именно в российской столице сборная Франции в 2018 году завоевала второй в своей истории титул чемпионов мира. В финальном матче того турнира французы обыграли команду Хорватии со счётом 4:2. На нынешнем чемпионате мира повторить тот успех не удалось. В полуфинале французская сборная уступила Испании со счётом 0:2 и завершила выступление на турнире.
Ранее сообщалось, что после поражения сборной Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года защитник Люка Динь столкнулся с травлей в социальных сетях. Часть болельщиков обрушилась на футболиста с оскорблениями, обвинив его в вылете национальной команды. Некоторые сообщения носили расистский характер и были связаны с цветом кожи игрока.
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