«Такого больше не было»: Во Франции вспомнили московский чемпионат мира после вылета своей сборной

Именно в российской столице сборная Франции в 2018 году завоевала второй в своей истории титул чемпионов мира. В финальном матче того турнира французы обыграли команду Хорватии со счётом 4:2. На нынешнем чемпионате мира повторить тот успех не удалось. В полуфинале французская сборная уступила Испании со счётом 0:2 и завершила выступление на турнире.