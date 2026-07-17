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«Такого больше не было»: Во Франции вспомнили московский чемпионат мира после вылета своей сборной

Французы, живущие и работающие в Москве, во время чемпионата мира по футболу вспоминали турнир 2018 года, который принимала российская столица. Об этом РИА «Новости» сообщили во французской дипмиссии.

Источник: Life.ru

«У французов остались очень хорошие воспоминания о чемпионате мира 2018 года, когда Москва принимала спортсменов и болельщиков со всего мира», — сказали они.

Именно в российской столице сборная Франции в 2018 году завоевала второй в своей истории титул чемпионов мира. В финальном матче того турнира французы обыграли команду Хорватии со счётом 4:2. На нынешнем чемпионате мира повторить тот успех не удалось. В полуфинале французская сборная уступила Испании со счётом 0:2 и завершила выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что после поражения сборной Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года защитник Люка Динь столкнулся с травлей в социальных сетях. Часть болельщиков обрушилась на футболиста с оскорблениями, обвинив его в вылете национальной команды. Некоторые сообщения носили расистский характер и были связаны с цветом кожи игрока.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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