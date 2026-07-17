В созвездии, о котором пел Высоцкий, нашли планету с атмосферой

Если догадки астрофизиков подтвердятся, то шуточная песня Владимира Высоцкого «В далёком созвездии Тау Кита», написанная 60 лет назад, может оказаться пророческой и на ней может быть жизнь. Хотя даже лирический герой в этом сомневался.