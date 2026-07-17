Нижегородские дачники получили серьезные ожоги из-за контакта с петрушкой

Жители Нижегородской области, занятые на дачных участках, столкнулись с неожиданной опасностью — обычная петрушка стала причиной серьёзных ожогов кожи. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».
Виновниками поражения кожи выступают фуранокумарины — биологически активные вещества, содержащиеся в ряде растений. Они нарушают естественную защиту эпидермиса от солнечного излучения и провоцируют повышенную чувствительность к ультрафиолету. Особенно высока концентрация этих соединений в петрушке, сельдерее, моркови, пастернаке и руте душистой.
Последствия контакта с такими растениями могут проявиться уже в течение 24 часов: на коже нередко возникает фототоксическая воспалительная сыпь. Специалисты настоятельно рекомендуют нижегородцам соблюдать меры предосторожности при борьбе с сорной растительностью. Косить траву триммером следует исключительно в плотной защитной одежде и маске, а сами работы желательно выполнять в затенённых местах.
Дерматолог Татьяна Варенова обратила внимание на дополнительный риск: вращающаяся леска триммера дробит стебли в мельчайшую пыль и разбрызгивает растительный сок на значительное расстояние — в радиусе нескольких метров.
Ранее нижегородцев предупредили об опасности тыкв-гигантов.