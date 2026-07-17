Нижегородские дачники получили серьезные ожоги из-за контакта с петрушкой

Последствия контакта с такими растениями могут проявиться уже в течение 24 часов: на коже нередко возникает фототоксическая воспалительная сыпь. Специалисты настоятельно рекомендуют нижегородцам соблюдать меры предосторожности при борьбе с сорной растительностью. Косить траву триммером следует исключительно в плотной защитной одежде и маске, а сами работы желательно выполнять в затенённых местах.