«Авито» готовит запуск сервиса знакомств внутри приложения

На рынке идею считают логичной: у «Авито» уже есть большая аудитория и опыт борьбы с мошенничеством. При этом конкуренты предупреждают, что встроенный сервис не должен мешать основным функциям классифайда и превращать приложение в набор плохо связанных между собой продуктов.